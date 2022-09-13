Пашинян заявил, что границы Армении были атакованы по семи направлениям

Фото: Пресс-служба Совфеда

Военнослужащие Азербайджана совершили атаку на границы с Арменией по семи направлениям. Об этом во вторник, 13 сентября, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе экстренного обращения в парламенте.

— В полночь Азербайджан атаковал в четырех направлениях, потом добавились еще два-три направления, — сказал он.

Премьер добавил, что в результате атаки со стороны азербайджанских вооруженных сил погибло порядка 49 человек. Однако Минобороны Армении продолжает уточнять информацию. Он также отметил, что интенсивность боевых действий снизилась, не смотря на продолжающиеся обстрелы, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности на фоне обстрелов со стороны азербайджанских вооруженных сил. Было решено официально обратиться к России в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Позже премьер-министр Армении заявил, что на основании обращения Армении проходит заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе.