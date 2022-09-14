В Шахтерском районе ДНР восстановили мемориал «Саур-Могила»

Кураторы гуманитарной миссии РСО по восстановлению мемориала «Саур-Могила» Андрей Шалыгин (слева) и Роман Карагодин / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Шахтерском районе Донецкой Народной Республики завершилось восстановление мемориального комплекса «Саур–Могила». В работах поучаствовали волонтеры Российских студенческих отрядов. Они уже вернулись в центральный московский штаб.

Десятки студентов в полевом лагере расходятся на свои позиции. Одни лопатами копают ров для установки газгольдера, после чего принимаются за укладку газона. Другие, уже со шпателями, штукатурят памятники. Третьи пилят сухие деревья и помогают на кухне лагеря. Все это — российские студенты. По рабочим местам их распределяет куратор — руководитель строительных отрядов РСО Андрей Шалыгин.

— Мы приехали помогать туда, где действительно были нужны — на территорию Донбасса, — говорит Андрей Шалыгин. — В ходе восстановительных работ мы помогли воссоздать четыре старых пилона, практически или частично разрушенных в результате военных действий 2014 года. Еще мы помогли в укладке гранитной плитки, установке памятника солдату и многом другом.

Восстановлением памятника занимались 70 военных строителей, 12 единиц техники и 40 волонтеров от Российских студенческих отрядов из 18 регионов РФ. По словам Шалыгина, ребят в их ответственной миссии сплотило общее желание сохранить историческую память о наших героях.

— Существует поверье, что, когда встанет солдат на Саур-Могиле, тогда военные действия и закончатся. Поэтому нашей главной задачей было скорейшее воссоздание мемориала, — сообщил Шалыгин.

Памятники были сильно разрушены, однако отремонтировать их помогли навыки российских архитекторов.

— От центральной фигуры солдата не осталось практически ничего, только сапог. Серьезно были повреждены барельефы. Объем работы был колоссальный, — отметил скульптор, член московского Союза художников Андрей Коробцов. — Восстановление скульптуры солдата происходило по фото. Причем успеть нужно было в рекордно быстрые сроки — всего за три месяца. Но мы справились.

Коробцов добавил, что барельефы удалось восстановить практически полностью, часть деталей сделали заново. А скульптура солдата создана с нуля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Парамонов, командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов:

— У Саур-Могилы глубинная история, ведь это знаковая высота Донбасса, за контроль над которой героически сражались наши деды в Великой Отечественной войне. Помимо этого, фронт проделанных работ позволил ребятам набраться опыта в строительстве, но для некоторых восстановление стало личной историей, ведь в народных республиках проживают и родственники наших волонтеров.