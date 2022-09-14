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Южную Корею ждет демографическая катастрофа к концу века

Егор Провоторов
В мире
Южную Корею ждет демографическая катастрофа к концу века
Фото: depositphotos

Если темпы рождаемости в Южной Корее сохранятся на нынешнем уровне до конца XXI века, население страны сократится двукратно. Причиной такого демографического кризиса станет неспособность родителей обеспечить своего ребенка всем необходимым, пишет информационное агентство Bloomberg.

Журналисты пишут, что содержание ребенка в государстве становится все дороже. К примеру, учеба в любом высшем учебном заведении обходится среднестатистическому корейцу в сумму, примерно равную годовой зарплате, пишет ФАН.

Жители Южной Кореи не стремятся заводить детей также по причине дороговизны недвижимости. Чтобы не впадать в «долговое рабство», будущие родители предпочитают первоначально накопить на жилье, а затем уже рожать детей.

Кроме того, в южнокорейских городах слабо развита социальная сфера. При этом никакой поддержки от властей страны молодые родители практически не получают, а матери с маленьким ребенком почти невозможно трудоустроиться.

В начале мая у Южной Кореи появился новый глава государства. Юн Сок Ёль принес присягу и вступил в должность президента республики.

Демография Южная Корея глобальная катастрофа
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