Юн Сок Ёль принес присягу в качестве президента Республики Корея

Фото: Depositphotos

Юн Сок Ёль во вторник, 10 мая, принес присягу и вступил в должность президента Республики Корея. Трансляция церемонии проводилась телеканалом YTN.

— Долг нашего поколения — построить страну, в которой обеспечены принципы либеральной демократии и процветание рыночной экономики, страну, которая исполняет свои обязательства уважаемого члена международного сообщества, страну, которая принадлежит ее народу, — заявил он.

Новоизбранный лидер страны отметил, что на сегодняшний день Южной Корее приходится противостоять многочисленным кризисам.

Так, Сок Ёль уточнил, что коронавирусная пандемия, нарушение в цепочках поставок, изменения климата и вооруженные конфликты за границей повлияли на экономику государства. Однако президент уверен, что корейское государство сумеет решить все проблемы совместными усилиями, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 56,54 процента голосов после обработки 90 процентов бюллетеней во втором туре выборов главы государства этой страны. Это в свою очередь позволило ему выиграть на выборах.

Генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «ВМ» рассказал, что победа президента Франции Эммануэля Макрона не является плохим сценарием для РФ. По его словам, Макрон — один из немногих активных собеседников России в Европе, что может способствовать улучшению ситуации на Украине.