Что значит для России победа Макрона на выборах во Франции

Фото: Администрация президента РФ

Эммануэль Макрон набрал 56,54 процента голосов после обработки 90 процентов бюллетеней во втором туре выборов президента Франции. Его назначение на второй президентский срок означает, что Франция будет продолжать поддерживать санкционное давление на Россию. Однако Макрон — один из немногих активных собеседников России в Европе, что может способствовать улучшению ситуации на Украине. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, победа Макрона в этом году выглядит не так убедительно, как пять лет назад.

— Сейчас у него почти 60 процентов голосов, но это меньше, чем он получил на выборах в 2017 году. Определенное разочарование присутствует, и, конечно, его победа тогда была более убедительной, чем сегодня. В общем, это говорит о наличии многих проблем, прежде всего внутри Франции. То, что, в частности, привело к возникновению движения «желтых жилетов» и дало больше голосов и левым в лице Меланшона, и правым в лице Ле Пен. Победа, конечно, одержана, но она не столь убедительна, как раньше, — подчеркнул Кортунов.

Эксперт отметил, что Франция при Макроне является дисциплинированным членом Европейского союза и НАТО. Париж будет следовать тем решениям, которые принимаются в Брюсселе, а Макрон будет активно поддерживать укрепление НАТО. В ближайшее время стоит ожидать появления шестого пакета антироссийских санкций, уверен собеседник «ВМ».

Усиление санкционного давления со стороны Франции будет зависеть от ситуации на Украине и того, как она будет подаваться во французских СМИ, заметил политолог.

— Все зависит от того, какие будут издержки для мирного населения и как эта ситуация будет подаваться в западном информационном пространстве (прежде всего французском). Я думаю, если не будет картинок вроде тех, которые поступали из Бучи, то, конечно, едва ли Франция будет выступать за новый уровень санкций. Но, если в рамках информационной войны продолжат поступать новые реальные или сфабрикованные свидетельства, то Макрон будет реагировать, как и другие французские политики, — объяснил Кортунов.

При этом Макрон чаще других европейских политиков разговаривает с Путиным, подчеркнул политолог. Чудес от такого подхода ждать не стоит, однако больше в Европе у России практически не осталось собеседников, уточнил эксперт.

По мнению собеседника «ВМ», французский лидер может сыграть важную роль в урегулировании ситуации на Украине.

— Есть вопросы ситуативные, касающиеся гуманитарных коридоров, эвакуации мирных жителей и обмена пленными. Это вещи, которые не меняют ход конфликта, но чуть-чуть сокращают издержки в гуманитарном плане. Это один уровень. Другой уровень — переговоры о перемирии и каком-то соглашении. Это уже вопрос гарантий безопасности Украины, ее нейтралитет, решение территориальных проблем между Россией и Украиной, вопрос денацификации и демилитаризации. Тут пока Макрон будет концентрироваться на первом уровне, но, если будет возможность, он хотел бы поработать и на втором, как в свое время его предшественник Саркози принял участие в урегулировании российско-грузинского конфликта в 2008 году, — предположил Кортунов.

Макрон может позволить себе принципиальную позицию, в отличие от того же немецкого канцлера Шольца: зависимость Франции от России в вопросах энергоносителей не так велика, подчеркнул специалист.

Победа Макрона — не самый страшный сценарий для России, резюмировал политолог.

— Это, скорее, преемственность, чем инновация. Мы привыкли к его политике. Макрон и Путин хорошо друг друга знают, и примерно понятно, чего от него ожидать. В каком-то смысле Макрон удобнее, чем возможные альтернативы, — отметил Кортунов.

Для формирования окончательной картины политических сил нужно дождаться результатов выборов в Национальную ассамблею Франции, заметил собеседник «ВМ». Это может повлиять на политику президента, заключил эксперт.