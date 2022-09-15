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Приметы и советы

В России появилась новая мошенническая схема, работающая в два этапа

Егор Провоторов
Общество
В России появилась новая мошенническая схема, работающая в два этапа
Фото: shutterstock

Мошенники начали обманывать россиян по двухэтапной схеме. Она предполагает два звонка из якобы крупной финансовой организации. Целью манипуляции является заставить человека оформить кредит и перевести деньги на счета злоумышленника. Об этом журналистам рассказали в Почта Банке.

Первоначально абоненту поступает звонок от имени банка. По телефону клиента информируют о предодобренном кредите. Как правило, в ответ человек отказывается от данного предложения. Через небольшой промежуток времени ему звонят повторно от имени того же банка и благодарят за якобы оформление займа. Также человека просят оценить уровень обслуживания.

Напуганный клиент думает, что какие-то мошенники оформили кредит на его имя и начинает паниковать. Жертва заявляет, что не оформляла ссуду, после чего звонок переводят на якобы службу безопасности или полицию, которая просит помочь в поимке мошенников.

В процессе разговора человека уговаривают взять кредит, чтобы финансовые средства якобы не достались аферистам, и перевести их на так называемый «безопасный счет», добавили собеседники газеты «Известия».

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить банкам выдавать кредиты и займы населению без личного присутствия гражданина или юридически оформленной доверенности.

Банки рекомендации россиянам Кредиты Мошенничество
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