Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Международная федерация автоспорта шантажирует Сергея Карякина

Егор Провоторов
Спорт
Международная федерация автоспорта шантажирует Сергея Карякина
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Международная федерация автоспорта шантажирует российского гонщика Сергея Карякина. Спортивные чиновники требуют от россиянина публичного осуждения спецоперации РФ на Украине. Иначе его не допустят до ралли-рейда «Дакар», намеченного на январь 2023 года.

До этого организация разрешила пилотам из РФ и Белоруссии выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. Сам Карякин обвинил федерацию в применении двойных стандартов и заявил, что не собирается отказываться от своей родины.

По его словам, в документе, который требуют подписать, есть пункт, который дает федерации право безгранично расширять ограничения, наложенные при его подписании, пишет Пятый канал.

— И по сути дела, они имеют права написать все что угодно, абсолютно кабальнейший документ, — подчеркнул Сергей Карякин.

Сейчас россиянин ведет переговоры с организаторами соревнований, чтобы те оказали влияние на чиновников Международной федерации автоспорта.

В конце августа английский футбольный клуб «Челси» мог приобрести российского полузащитника Арсена Захаряна у «Динамо». Однако трансфер не состоялся из-за санкций против российских банков.

Санкции Чиновники Россия ралли
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте