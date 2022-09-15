Международная федерация автоспорта шантажирует Сергея Карякина

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Международная федерация автоспорта шантажирует российского гонщика Сергея Карякина. Спортивные чиновники требуют от россиянина публичного осуждения спецоперации РФ на Украине. Иначе его не допустят до ралли-рейда «Дакар», намеченного на январь 2023 года.

До этого организация разрешила пилотам из РФ и Белоруссии выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. Сам Карякин обвинил федерацию в применении двойных стандартов и заявил, что не собирается отказываться от своей родины.

По его словам, в документе, который требуют подписать, есть пункт, который дает федерации право безгранично расширять ограничения, наложенные при его подписании, пишет Пятый канал.

— И по сути дела, они имеют права написать все что угодно, абсолютно кабальнейший документ, — подчеркнул Сергей Карякин.

Сейчас россиянин ведет переговоры с организаторами соревнований, чтобы те оказали влияние на чиновников Международной федерации автоспорта.

В конце августа английский футбольный клуб «Челси» мог приобрести российского полузащитника Арсена Захаряна у «Динамо». Однако трансфер не состоялся из-за санкций против российских банков.