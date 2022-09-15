Глава МИД Финляндии рассказал, когда Хельскинки запретит выдачу виз россиянам

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Европейский союз (ЕС) может ввести полный запрет на выдачу туристических виз российским гражданам. Об этом в среду, 14 сентября, заявил журналистам министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Руководитель финской дипломатии в интервью местной прессе отметил, что в случае принятия решения о полном запрете на выдачу туристических виз странами ЕС, в том числе Финляндии, у политиков «в заднем кармане» должны быть другие типы виз.

— К примеру, для критически настроенных журналистов, гражданских активистов или представителей оппозиции. Прибалтийские государства среди прочих приняли такие, — отметил он.

Как пишет ФАН, Хельсинки готов также ввести соответствующие ограничения. Однако такое будет возможным лишь в том случае, если подобное решение будет утверждено на уровне всего Евросоюза.

Накануне руководитель консульского департамента МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что для отмены виз для россиян нет правовой основы. При этом сбор на оформление визы составит 80 евро вместо 35, как это было прежде, а время рассмотрения заявки увеличится с 10 до 15 дней. Также для россиян больше не будет никакого предпочтения, они будут стоять в одной очереди с остальными гражданами