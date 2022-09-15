Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня на границе

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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ночь на четверг, 15 сентября, заявил о достигнутой договоренности о прекращении огня на границе с Азербайджаном.

— При вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о прекращении огня, — заметил Григорян в интервью общественному телевидению Армении. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне представители Министерства обороны Армении заявили, что в 19.00 по московскому времени среды, 14 сентября, огонь на армяно-азербайджанской границе был прекращен.

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокации. В Ереване рассказали, что азербайджанские военные обстреляли соседнюю территорию с применением беспилотников и артиллерии. Обстрелу подверглись приграничные Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области.

Накануне российское посольство в Армении порекомендовало российским туристом избегать посещения приграничных с Азербайджаном районов республики.

Днем в среду в Ереване начались массовые протесты. Люди собрались возле здания местного парламента и требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна после выступления, где он заявил, что не намерен подписывать никаких соглашений с Азербайджаном.