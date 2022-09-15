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Российское посольство в Армении призвало туристов избегать приграничных районов

Егор Провоторов
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Российское посольство в Армении призвало туристов избегать приграничных районов
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российское посольство в Армении порекомендовало российским туристом избегать посещения приграничных с Азербайджаном районы республики. Об этом в минувшую среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

По информации посольства, речь идет о таких районах Армении, как Вайоцдзорская, Сюникская и Гехаркуникская области.

Днем в среду в Ереване начались массовые протесты. Люди собрались возле здания местного парламента и требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна после выступления, где он заявил, что не намерен подписывать никаких соглашений с Азербайджаном.

Ситуация на границе между странами обострилась в ночь на 13 сентября, после того как Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий. По информации армянской стороны, военные Азербайджана начали интенсивные обстрелы села Сотк в Гехаркуникской, города Горис в Сюникской, а также города Джермук в Вайоцдзорской областях. При нанесении ударов использовались беспилотники.

Накануне участники Совбеза ООН высказались за скорейшее прекращение огня между Арменией и Азербайджаном.

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