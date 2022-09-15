Кортеж Зеленского попал в серьезное ДТП в центре Киева

Фото: president.gov.ua

Кортеж украинского президента Владимира Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

На своей странице в одной из социальных сетей представитель Зеленского заявил, что легковая машина врезалась в президентский кортеж.

— Медики, сопровождающие главу государства, оказали первую помощь водителю легковушки и передали его медикам «скорой», президента осмотрел врач, серьезных повреждений не найдено, — рассказал Никифоров.

Украинский чиновник также добавил, что все обстоятельства происшествия предстоит расследовать представителям правоохранительных органов, пишет ТАСС.

В минувший вторник, 13 сентября, офис президента Украины опубликовал проект «Киевского соглашения по безопасности». Документ представили глава офиса Зеленского Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Договор будет объединять США, Австралию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Польшу, Турцию, Францию и страны Евросоюза. Россия в числе участников не называется.