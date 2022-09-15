Москалькова призвала международное сообщество отменить все санкции

Фото: Пресс-служба Госдумы

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем видеообращении к участникам 51-й сессии Совета по правам человека ООН призвала международное сообщество снять все ограничения, которые были ранее незаконно установлены посредством санкций.

На своем канале в Telegram омбудсмен заявила, что призвала мировое сообщество следовать принятой 31 марта нынешнего года Резолюции Совета по правам человека ООН о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека.

Москалькова указала на антигуманную направленность санкционной политики. Также она заметила, что коллективная ответственность населения государств без их вины нарушает права граждан и грубо противоречит международному законодательству.

В середине августа российский омбудсмен заявила, что призывы запретить гражданам России въезжать в Европу являются нарушением прав человека и откровенным проявлением национализма. При этом правозащитника подчеркнула, что такую инициативу одобряют не все европейские государства.