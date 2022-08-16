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«Проявления национализма»: Москалькова обвинила Европу в нарушении прав человека

Евгений Белоусов
В мире
«Проявления национализма»: Москалькова обвинила Европу в нарушении прав человека
Фото: Пресс-служба Госдумы

Призывы запретить гражданам России въезжать в Европу — нарушение прав человека и откровенное проявление национализма. Такое заявление во вторник, 16 августа, сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Подобные проявления национализма и дискриминации грубейшим образом нарушают основополагающий принцип свободы передвижения, закрепленный в универсальных и региональных международных правовых актах, — заявила она.

Тем не менее, отмечает Москалькова, в этом стремлении Европа не так единодушна, как старается показаться. Такую инициативу одобряют не все страны Евросоюза, написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

12 августа депутат Европарламента Яна Тоом заявила, что решение Эстонии запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, выданными республикой, выглядит бессмысленно. Визы, выданные Эстонией гражданам России, действительны в остальных странах Шенгенской зоны, а разрешения на въезд от других государств Таллин не имеет права игнорировать.

Политолог Наталья Елисеева также рассказала «Вечерней Москве», в чем смысл этого решения. По ее словам, запрет на выдачу шенгенских виз некоторыми странами Европейского союза — это следующий шаг, чтобы показать России свое пренебрежительное отношение.

Татьяна Москалькова Россия Европа
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