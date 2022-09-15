Конгрессмены США хотят внести РФ в список стран-спонсоров терроризма в обход Госдепа

Фото: shutterstock

Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм (демократ и республиканка) внесли на рассмотрение в Конгресс США новый законопроект о включении России в перечень стран-спонсоров терроризма в обход позиции Госдепа, пишет в среду, 14 сентября, издание Politico.

Согласно документу, при согласовании конгрессмены смогут законодательно обойти государственный департамент и сделать объявление о внесении РФ в список «в одностороннем порядке».

По информации журналистов, авторы законопроекта на данный момент не имеют широкой поддержки своей инициативы в конгрессе. Об этом пишет РИА Новости.

Блюменталь заявил, что не согласен с позицией Белого дома, который не хочет включать Россию в список стран-спонсоров терроризма.

Полномочия по наименованию стран «спонсором терроризма» принадлежат Госдепартаменту, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять подобное решение. При этом, дипломаты предупредили конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение РФ таким статусом.

6 сентября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение администрации США не включать Россию в перечень государств — спонсоров терроризма является окончательным.