Стало известно о пересчете количества жертв блокады Ленинграда

Фото: пресс-служба Музея Победы

Собранные специалистами доказательства могут указывать на гораздо большее количество жертв блокады Ленинграда фашистской Германией, чем указывалось ранее. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказал журналистам прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

По его словам, компетентные органы собрали доказательства, которые позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады, нежели то, которое «путем беглых подсчетов» давала официальная статистика до сегодняшнего дня. Об этом прокурор заявил в интервью РИА Новости.

Помимо этого Мельник подчеркнул, что ведомство впервые представит на суде актуальные цифры, указывающие на сумму ущерба, нанесенного нацистами в ходе блокады Ленинграда. Также будут представлены доказательства участия в блокаде представителей других стран.

Воспоминания жителей блокадного Ленинграда прочли в столичном Музее Победы в рамках патриотической акции «Ромашка Победы. Семейная история войны» в прошлый четверг, 8 сентября, в день 81-й годовщины начала блокады Северной столицы.