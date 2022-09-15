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Стало известно о пересчете количества жертв блокады Ленинграда

Егор Провоторов
Общество
Стало известно о пересчете количества жертв блокады Ленинграда
Фото: пресс-служба Музея Победы

Собранные специалистами доказательства могут указывать на гораздо большее количество жертв блокады Ленинграда фашистской Германией, чем указывалось ранее. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказал журналистам прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

По его словам, компетентные органы собрали доказательства, которые позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады, нежели то, которое «путем беглых подсчетов» давала официальная статистика до сегодняшнего дня. Об этом прокурор заявил в интервью РИА Новости.

Помимо этого Мельник подчеркнул, что ведомство впервые представит на суде актуальные цифры, указывающие на сумму ущерба, нанесенного нацистами в ходе блокады Ленинграда. Также будут представлены доказательства участия в блокаде представителей других стран.

Воспоминания жителей блокадного Ленинграда прочли в столичном Музее Победы в рамках патриотической акции «Ромашка Победы. Семейная история войны» в прошлый четверг, 8 сентября, в день 81-й годовщины начала блокады Северной столицы.

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