Заммэра Ракова: Московским родителям больше не нужно приносить бумажные справки по болезни ребенка в кружки и секции

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Благодаря интеграции цифровой платформы здравоохранения с Московской электронной школой (МЭШ) родителям больше не нужно приносить справки о болезни своего ребенка в кружки и секции — период освобождения от занятий будет отображаться в «Электронном журнале» МЭШ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 15 сентября.

— Теперь родителям не нужно приносить бумажные справки 095 в кружки и секции. Дни, на которые ребенок освобожден от занятий, отображаются в «Электронном журнале» МЭШ, — сказала заммэра.

Данную информацию видят теперь не только педагоги в школах, но и специалисты культурно-досуговых и спортивных организаций допобразования, подведомственных городскому департаменту образования. Это позволяет уменьшить затраты времени для родителей и исключить вероятность случайной утраты документов, подчеркнула Ракова.

При этом в столичном департаменте информационных технологий отметили, что выбрать подходящие занятия для ребенка родители могут онлайн с помощью сервиса на mos.ru: для записи доступны кружки по более чем 50 направлениям.

Перевод бумажных справок в электронный вид освободил врачей от лишней бумажной работы, а родителей — от необходимости каждый раз передавать бумажные бланки, уточнила главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению Департамента здравоохранения Москвы Эльмира Каширина.

Помимо городских поликлиник, электронные справки теперь оформляют также 35 частных и федеральных медучреждений, уточнила она. Совершенствование возможностей единой цифровой платформы здравоохранения в Москве позволяет значительно упростить и ускорить обмен информацией между детской поликлиникой, медработниками в школе или детском саду, а также учителями, а теперь и сотрудниками допобразования.

12 сентября в столице начал работу новый телемедицинский сервис, который позволит онкологам и гематологам дистанционно продлить выписанные пациенту электронные рецепты. Новый сервис позволит исключить необходимость дополнительных посещений больниц.

Так, для продления рецепта можно скачать приложение «ЕМИАС: Телемедицина». С помощью технологии врачи будут связываться с пациентами по видеосвязи, где проведут необходимые консультации.