Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Заммэра Ракова: Московским родителям больше не нужно приносить бумажные справки по болезни ребенка в кружки и секции

Георгий Соланович
Город
Заммэра Ракова: Московским родителям больше не нужно приносить бумажные справки по болезни ребенка в кружки и секции
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Благодаря интеграции цифровой платформы здравоохранения с Московской электронной школой (МЭШ) родителям больше не нужно приносить справки о болезни своего ребенка в кружки и секции — период освобождения от занятий будет отображаться в «Электронном журнале» МЭШ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 15 сентября.

— Теперь родителям не нужно приносить бумажные справки 095 в кружки и секции. Дни, на которые ребенок освобожден от занятий, отображаются в «Электронном журнале» МЭШ, — сказала заммэра.

Данную информацию видят теперь не только педагоги в школах, но и специалисты культурно-досуговых и спортивных организаций допобразования, подведомственных городскому департаменту образования. Это позволяет уменьшить затраты времени для родителей и исключить вероятность случайной утраты документов, подчеркнула Ракова.

При этом в столичном департаменте информационных технологий отметили, что выбрать подходящие занятия для ребенка родители могут онлайн с помощью сервиса на mos.ru: для записи доступны кружки по более чем 50 направлениям.

Перевод бумажных справок в электронный вид освободил врачей от лишней бумажной работы, а родителей — от необходимости каждый раз передавать бумажные бланки, уточнила главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению Департамента здравоохранения Москвы Эльмира Каширина.

Помимо городских поликлиник, электронные справки теперь оформляют также 35 частных и федеральных медучреждений, уточнила она. Совершенствование возможностей единой цифровой платформы здравоохранения в Москве позволяет значительно упростить и ускорить обмен информацией между детской поликлиникой, медработниками в школе или детском саду, а также учителями, а теперь и сотрудниками допобразования.

12 сентября в столице начал работу новый телемедицинский сервис, который позволит онкологам и гематологам дистанционно продлить выписанные пациенту электронные рецепты. Новый сервис позволит исключить необходимость дополнительных посещений больниц.

Так, для продления рецепта можно скачать приложение «ЕМИАС: Телемедицина». С помощью технологии врачи будут связываться с пациентами по видеосвязи, где проведут необходимые консультации.

Здравоохранение Анастасия Ракова Москва Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте