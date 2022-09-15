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Ефимов: Объем выдачи семейной ипотеки в Москве вырос в 2,4 раза

Елена Самойлова
Город
Ефимов: Объем выдачи семейной ипотеки в Москве вырос в 2,4 раза
Фото: Пресс-служба

В январе — июле 2022 года в столице выдали 11,2 тысячи льготных кредитов по программе «Семейная ипотека». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 15 сентября.

— Семейная ипотека продолжает пользоваться высоким спросом у жителей Москвы, благодаря низкой ставке и возможности комбинировать льготные программы с рыночными. За семь месяцев 2022 года число оформленных в столице семейных ипотечных кредитов увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года в два раза, а их сумма выросла в 2,4 раза, — сказал заммэра.

Их объем составил 90,9 миллиарда рублей, уточнил он. При этом доля Москвы в общероссийском объеме выдачи семейных ипотек достигла 23,7 процента.

Заммэра добавил, что за полгода в городе было приобретено 588 тысяч квадратных метров жилья по семейной ипотеке общей стоимостью 138 миллиардов рублей.

Министр правительства Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева отметила, что высокий спрос на покупку жилья в столице обеспечивается активными темпами жилищного строительства.

Так, с января по июль в Москве было введено в эксплуатацию 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 3,5 миллиона пришлось на жилую площадь.

Подобный объем, подчеркнула она, позволяет удовлетворить самый разнообразный спрос, а льготные ипотечные программы помогают сделать жилье доступнее для граждан. Кроме того, развитие социальной и городской инфраструктуры делают привлекательными и комфортными для семейной жизни все районы Москвы, резюмировала Багреева.

14 сентября Ефимов сообщил, что сотрудники столичного Росреестра в августе текущего года зарегистрировали 9261 договор ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынке Москвы, что стало рекордом последних трех месяцев.

Ипотека Владимир Ефимов Москва
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