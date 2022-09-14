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Число регистраций ипотечных договоров в Москве растет третий месяц подряд

Георгий Соланович
Город
Число регистраций ипотечных договоров в Москве растет третий месяц подряд
Фото: Pixabay

Сотрудники столичного Росреестра в августе текущего года зарегистрировали 9261 договор ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынке Москвы, что стало рекордом последних трех месяцев. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 14 сентября.

Отмечается, что данный показатель стал максимальным начиная с мая этого года, когда в среднем количество ипотек увеличивалось на 16 процентов каждый месяц.

— Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в августе достиг 40,1 миллиарда рублей, это рекордный показатель с июля 2021 года и 30,5 процента от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму около 600 миллиардов рублей, — сказал Ефимов.

Глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что увеличению ипотечных договоров способствует программа льготного кредитования, которая в последние месяцы значительно расширилась за счет выгодных предложений со стороны банков и застройщиков.

В России начали продавать апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах зданий. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что подобные заявления не соответствуют действительности, поскольку речь ведется о продаже нежилых помещений на технических этажах.

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