Ярмарка современного искусства Cosmoscow стартовала в Гостином Дворе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

В Гостином Дворе начала работу ежегодная российская ярмарка современного искусства Cosmoscow, она продлится до 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 15 сентября.

Название мероприятия представляет собой обыгрывание словосочетания cause Moscow. В переводе с английского языка оно звучит как «потому что Москва». Всего на ярмарке представлены арт-объекты 72 галерей.

В рамках события москвичи могут увидеть моностенд с работами художницы Ольги Кройтор, соло-проект живописца Кирилла Гаршина, работы Ольги Австрейх и многое другое. Кроме того, на ярмарке открылся новый раздел Digital. Там представлены работы 20 графических дизайнеров и криптоэнтузиастов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с 16 по 18 сентября в столице впервые пройдет фестиваль искусств «Горький в Парке Горького», где горожане смогут посетить более 70 мероприятий. Посетители смогут увидеть спектакль-променад «Изергиль», перформанс-дефиле «Горький. Человек» и так далее.