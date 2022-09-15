Москва выделит 10 земельных участков под строительство частных жилых домов в ТАО

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Россия, Москва, поселение Вороновское Карта всех событий

В октябре текущего года столица выставит на торги по аренде 10 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Троицком административном округе (ТАО). Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

— В начале октября планируется выставить на торги право аренды 10 участков общей площадью 1,11 гектара. Они находятся в поселениях Вороновском, Роговском и Михайлово-Ярцевском Троицкого округа, — сказал глава ведомства.

Отмечается, что всего с начала года москвичи арендовали 14 земельных участков. Их общая площадь составила 1,83 гектара. По окончании строительства домов горожане смогут выкупить арендованную землю. Цена участка составит 40 процентов от кадастровой стоимости, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что Москва выставила на городские торги два нестационарных объекта под открытие кафе в районах Перово и Бескудниковский. Площадь представленных объектов составила 19,2 и 150 квадратных метров. Заявку на участие можно отправить до 23 сентября.