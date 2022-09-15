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Диетолог Калинчев рассказал о вреде супов для страдающих лишним весом

Елена Самойлова

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Еда
Общество
Диетолог Калинчев рассказал о вреде супов для страдающих лишним весом
Фото: Pexels

Суп мешает избавиться от лишних килограммов людям с ожирением. Из-за такой еды они в обед съедают недостаточно калорий, но объедаются вечером. Об этом сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

— Если речь идет о качестве тела (то же ожирение), то супы только мешают. За счет пустого объема они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей, — сказал он.

Специалист также порекомендовал быть осторожнее с острыми приправами в супах и поменьше налегать, например, на тайский «Том Ям».

При этом Калинчев отметил, что для некоторых супы могут оказаться полезными. По его словам, жидкая пища способствует улучшению функционирования ЖКТ. Это нужно детям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями пищеварительной сферы, передает URA.RU.

Врач-педиатр Александр Карасев в беседе с «Вечерней Москвой» назвал группу людей, для которых опасно интервальное голодание. По его словам, такой способ снижения веса стоит практиковать людям старше 40 лет.

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