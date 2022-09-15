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Приметы и советы

Врачи госветклиники рассказали о спасении собаки-поводыря

Елена Самойлова
Город
Врачи госветклиники рассказали о спасении собаки-поводыря
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В городских ветеринарных клиниках Москвы оказывают помощь не только домашним любимцам, но и четвероногим помощникам — собакам-поводырям. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичной государственной ветеринарной службы.

Как отмечается, два раза в год специалисты проводят обязательную проверку здоровья собак-помощников. За ними даже закреплен ветеринарный врач, поэтому такие питомцы всегда находятся под контролем профессионалов.

Недавно хозяйка собаки-поводыря обратилась к специалисту Красногвардейской участковой ветеринарной лечебницы. По ее словам, питомец стал менее активный, а также у него появились проблемы с мочеиспусканием.

Врач Красногвардейской УВЛ Дмитрий Абызов провел полный осмотр и направил пса на УЗИ. Оказалось, что в полости мочевого пузыря собаки образовался довольно крупный камень — уролит, поэтому животному потребовалось оперативное хирургическое вмешательство.

— Прежде чем провести саму операцию, надо было убедиться, что у питомца нет никаких противопоказаний. У собаки взяли все необходимые анализы, а также провели эхокардиографию для проверки работы сердца. В случае с этим пациентом было важно действовать максимально быстро и слаженно, так как этот любимец не просто друг и член семьи, а незаменимый помощник, — пояснил ветеринарный врач.

Операция прошла успешно, и уже через несколько дней собака чувствовала себя отлично. В настоящее время здоровый помощник снова со своей хозяйкой.

До этого сообщалось, что в сентябре текущего года в Москве планируется возобновить обучение собак-проводников в метро.

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