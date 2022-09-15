Автомобиль врезался в две иномарки и упал с моста в Уфе

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Два человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в Уфе. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

По его словам, инцидент произошел в 02:00. Владелец автомобиля BMW X3 врезался на мосту в две встречные иномарки — Toyota Corolla и Hyundai Solaris. Из-за жесткого лобового столкновения машина виновника аварии наехала на металлическое ограждение и опрокинулась с моста.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Владимир Севастьянов

В результате ДТП водитель BMW и пассажир Hyundai Solaris скончались на месте, а водитель второй пострадавшей машины госпитализирован с травмами.

— По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз, — заключил Севастьянов в своем Telegram-канале.

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