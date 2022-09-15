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Столица выставила на торги два павильона в Измайловском парке

Александр Афонин
Город
Столица выставила на торги два павильона в Измайловском парке
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Города выставил на торги два павильона в Измайловском парке, где предпринимателям предлагается открыть пункт проката и спортивный клуб. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 15 сентября.

— Площадь объектов составляет 146 и 110 квадратных метров соответственно. Предприниматели смогут вести торговую деятельность в этих павильонах в течение пяти лет с апреля по октябрь. Павильоны и необходимое оборудование будут предоставлены победителям торгов после подписания договоров, — сказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Уточняется, что выставленные объекты уже соответствуют утвержденным архитектурным требованиям. Победители торгов смогут установить вывеску с названием точки и режимом работы. Кроме того, они смогут оформить интерьер в свое стиле.

Отправить заявку на участие в аукционе можно до 23 сентября. Принять участие в нем смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Точная дата проведения торгов не уточняется, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что Москва выставила на городские торги два нестационарных объекта под открытие кафе в районах Перово и Бескудниковский. Площадь представленных объектов составила 19,2 и 150 квадратных метров. Заявку на участие можно отправить до 23 сентября.

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