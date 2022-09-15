Детскую поликлинику на 320 посещений в смену готовят к открытию в Войковском районе

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, Головинское шоссе, 6А Карта всех событий

В Войковском районе выдали разрешение на ввод в эксплуатацию трехэтажного здания детской поликлиники, спроектированного и оборудованного согласно новому московскому стандарту. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Теперь жители района смогут пройти современную диагностику и получить консультации профильных специалистов в шаговой доступности от дома. В поликлинике есть отделения вакцинопрофилактики, функциональной и лучевой диагностики, — уточнил он.

По словам Войстратенко, объект был долгожданным для местных жителей. Общая площадь нового строения составит 5,3 тысячи квадратных метров, там разместится филиал детской поликлиники № 133, который ранее находился на первом этаже жилого дома. Новая поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену.

Медицинское учреждение расположено по адресу Головинское шоссе, дом 6а, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Еще одну детскую поликлинику в скором времени введут в эксплуатацию в столичном районе Кунцево.