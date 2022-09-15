Пострадавший водитель и следы крови: появилось видео с места ДТП с кортежем Зеленского

Фото: president.gov.ua

В Сети опубликовали видеоролик, где показаны последствия аварии с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского. На видеозаписи, предположительно, пострадавший водитель автомобиля.

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На кадрах показаны последствия ДТП. В результате аварии автомобиль кортежа получил серьезные повреждения. У него сильно смята передняя часть кузова, а одно из колес оказалось вывернуто. Из-за столкновения пострадал водитель машины.

В ролике виден процесс оказания первой помощи мужчине. Ему перебинтовали голову, позже его положили на носилки. В процессе приняли участие медицинские сотрудники и военные. Состояние пострадавшего не уточняется, на его одежде видны пятна крови.

До этого сообщалось, что кортеж украинского президента Владимира Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. На своей странице в одной из социальных сетей пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что легковая машина врезалась в президентский кортеж. Зеленского осмотрел врач и не обнаружил никаких серьезных повреждений.