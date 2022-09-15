Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пострадавший водитель и следы крови: появилось видео с места ДТП с кортежем Зеленского

Александр Афонин
В мире
Пострадавший водитель и следы крови: появилось видео с места ДТП с кортежем Зеленского
Фото: president.gov.ua

В Сети опубликовали видеоролик, где показаны последствия аварии с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского. На видеозаписи, предположительно, пострадавший водитель автомобиля.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

На кадрах показаны последствия ДТП. В результате аварии автомобиль кортежа получил серьезные повреждения. У него сильно смята передняя часть кузова, а одно из колес оказалось вывернуто. Из-за столкновения пострадал водитель машины.

В ролике виден процесс оказания первой помощи мужчине. Ему перебинтовали голову, позже его положили на носилки. В процессе приняли участие медицинские сотрудники и военные. Состояние пострадавшего не уточняется, на его одежде видны пятна крови.

До этого сообщалось, что кортеж украинского президента Владимира Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. На своей странице в одной из социальных сетей пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что легковая машина врезалась в президентский кортеж. Зеленского осмотрел врач и не обнаружил никаких серьезных повреждений.

Аварии Владимир Зеленский Киев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте