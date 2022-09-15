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Четыре человека погибло в результате ДТП в Подмосковье

Александр Афонин
Происшествия
Четыре человека погибло в результате ДТП в Подмосковье
Фото: АГН Москва

В Щелковском городском округе произошла авария с участием грузовика и легковушки, в результате чего четыре человека погибли, а двое пострадали. Об этом стало известно в четверг, 15 сентября.

— Ночью в районе 71-го километра Московского малого кольца в Щелковском ГО произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Четыре человека погибли, два получили травмы, — говорится в сообщении экстренных служб.

На данный момент специалисты устанавливают причину ДТП. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение.

По данным ГУ МВД России, инцидент случился накануне примерно в 23:19 по московскому времени. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой машиной, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в Уфе. Из-за жесткого лобового столкновения машина виновника аварии наехала на металлическое ограждение и опрокинулась с моста.

Подмосковье Смерть ДТП
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