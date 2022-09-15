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Приметы и советы

Автоэксперт дал советы, как выбрать качественные и недорогие детали для машины

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт дал советы, как выбрать качественные и недорогие детали для машины
Фото: Pixabay

Вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин рассказал, как автомобилистам выбирать качественные и недорогие запчасти для своих авто и сэкономить на ремонте.

Эксперт отметил, что запчасти лучше всего покупать вместе с проверенными людьми, и, как это уже сложилось, традиционно в интернет-магазинах.

— Просто так приехать в магазин и купить запчасти не выйдет, так уже не купишь. Как вариант, можно искать тот сервис, который обеспечивает доставку правильных и нужных вам деталей, — рассказал Вячеслав Субботин в комментарии Nation news.

Аналитик порекомендовал покупать запчасти китайских производителей, но при этом стараться выбирать более ресурсные, а для этого опираться на опыт других автомобилистов и самим при этом разбираться в материальной части. Также хорошие запчасти производят в Турции.

У подержанного автомобиля должны быть паспорт и свидетельство о регистрации прошлого владельца, а сделку нужно подтвердить договором купли-продажи. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

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