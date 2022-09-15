Опрос: Санкт-Петербург и Москва стали самыми любимыми городами россиян

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил 1600 человек, в какие российские города они влюблены. Первые места в этом рейтинге заняли Санкт-Петербург и Москва.

Два города поделили лидирующую строчку, набрав по 14 процентов голосов. Восемь процентов респондентов влюблены в Краснодарский край, в частности Сочи. Еще по четыре процента голосов набрали Крым и Дальний Восток, включая и Камчатку.

Для трех процентов опрошенных любимые места находятся в Московской области. По два процента голосов набрали Алтай, Байкал, Башкирия, Дагестан, Калининград, Красноярский край, Казань и Нижегородская область.

И лишь у четырех процентов респондентов опрошенных нет любимых мест в РФ.

Уточняется, что мужчины чаще женщин называли Подмлсковье, Байкал и Дальний Восток любимыми регионами. Женщинам больше нравятся Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Калининград.

Недавно стало известно, что жители столицы оказались менее счастливыми, чем люди из других российских регионов: столичные жители оценили свой уровень счастья на 3,27 балла, а россияне в целом — на 3,56 балла.