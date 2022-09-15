Торговца мефедроном задержали в центре столицы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Смоленский бульвар Карта всех событий

В центре столицы сотрудники полиции задержали торговца мефедроном. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в четверг, 15 сентября.

По его словам, 29-летнего жителя столицы задержали сотрудники ГИБДД на Смоленском бульваре. Автомобиль злоумышленника остановили и провели досмотр, в процессе которого и нашли наркотики: 30 небольших пакетов общей массой 28,3 грамма.

После этой находки сотрудники правоохранительных органов отправились с обыском в квартиру подозреваемого, в которой обнаружили более 260 граммов мефедрона. Со слов задержанного, запрещенные вещества он собирался продать.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». На данный момент подозреваемый заключен под стражу.

Другого торговца тем же наркотиком задержали на северо-востоке столицы в среду, 14 сентября. Он раскладывал вещества по тайникам в подъездах.