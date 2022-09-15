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Андрей Бочкарев: На перегоне «Варшавская» — «Каширская» БКЛ заканчивается укладка рельсов

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: На перегоне «Варшавская» — «Каширская» БКЛ заканчивается укладка рельсов
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Варшавская Карта всех событий

Специалисты завершили укладку рельсов в перегоне между станциями «Варшавская» и «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 15 сентября.

— Длина левого перегона составляет порядка 2,9 километра. На всем его протяжении полностью устроено верхнее строение пути — подрельсовое основание, рельсы, скрепления. Протяженность правого тоннеля — 2,4 километра, из них более двух километров ВСП уже завершено, — сказал он.

Заммэра добавил, что два тоннеля между станциями были проложены еще в 1960-е годы. На данный момент специалисты приступили к обновлению верхнего строения пути и реконструкции двух станций.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что «Варшавская» и «Каширская» будут интегрированы в состав БКЛ с полностью обновленными инженерными системами и внешним обликом. По его словам, в их отделки будут использоваться современные материалы.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты приступили к монтажу архитектурного освещения на станции «Варшавская» Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Юрий Кравцов добавил, что рабочие также приступили к монтажу противопожарной, информационной, тяговой и других сетей.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Андрей Бочкарев
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