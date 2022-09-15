Политолог оценил планы ЕС сократить энергопотребление на 10 процентов

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Если Евросоюз попробует урезать объемы потребления электроэнергии на одну десятую, то это может вылиться в резкий рост недовольства населения. Так политолог Александр Форманчук прокомментировал предложения Еврокомиссии по преодолению энергокризиса в ЕС.

Эксперт отметил, что Еврокомиссия также планирует временно ограничить доходы тех компаний нефтяной, газовой и угольной промышленности ЕС, которые производят энергию с меньшими затратами, но за счет роста общей цены за свет получают сверхприбыль.

— У них может и получится это сделать, но только с большими потерями для собственной экономики и уровня жизни населения. Это однозначно, потому что там есть целые отрасли, например, производство удобрений, а также ряд других, которые неспособны осуществлять свою деятельность без российского газа, — отметил эксперт в комментарии ФАН.

Он добавил, что уже сегодня в Европе несут огромные убытки. Многие предприятия закрываются, персонал теряет работу, и все это чревато резким усилением недовольства среди населения государств ЕС.

Еврокомиссия предложит странам ЕС в обязательном порядке снизить энергопотребление в пиковые часы, передает ОТР. Об этом заявила еврокомиссар Кадри Симсон. Она признала, что энергетический кризис охватывает всё больше стран и отраслей экономики.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам отправлять увеличившиеся счета за электроэнергию в Россию. Об этом она сообщила в ходе дебатов на пленарной сессии Европарламента в среду, 14 сентября.