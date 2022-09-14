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Глава ЕК предложила европейцам отправлять счета за электроэнергию в Россию

Александр Афонин
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Глава ЕК предложила европейцам отправлять счета за электроэнергию в Россию
Фото: flickr/european_parliament

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам отправлять увеличившиеся счета за электроэнергию в Россию. Об этом она сообщила в ходе дебатов на пленарной сессии Европарламента в среду, 14 сентября.

— Счета, которые вы показали нам, — да, как говорят французы, они «невыносимы». Но знаете что? Отправьте эти счета в Москву. Вот там их место, там их происхождение, — сказала она.

Уточняется, что заявление сделано в ответ на критику евродепутата движения «Неподчинившаяся Франция» Маноны Обри. В процессе дебатов она показала главе ЕК счета за газ и электричество. Они принадлежали французским гражданам, которые не были уверены в способности оплатить их, передает ТАСС.

До этого Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза в отношении России останутся в силе до тех пор, пока ее экономика не «будет разорвана». По ее словам, для Европы «пришло время проявить решимость».

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Евросоюз может пойти на ограничение стоимости российского газа по политическим причинам. Если это произойдет, поставки газа из РФ могут полностью прекратиться, усложнив и без того непростую ситуацию с запасами голубого топлива в ЕС.

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