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Россия, Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Третьем транспортном кольце. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 15 сентября.

Авария произошла на внешней стороне ТТК, в районе Гагаринского тоннеля. На месте уже работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги затруднено, в сторону Чурской эстакады проехать можно по трем полосам из четырех, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло в Подмосковье. В результате аварии погибло четыре человека.