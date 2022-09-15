Владислав Овчинский: За победу в финале спартакиады «Моспром-2022» сразятся более 1,2 тысячи участников

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В столице завершились отборочные игры Спартакиады «Моспром»-22 среди сотрудников промышленных предприятий и студентов технических вузов и колледжей. По итогам испытаний свыше 1,2 тысячи человек прошли в финал, который состоится 24 сентября в «Лужниках». Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— По итогам отборочных этапов Спартакиады «Моспром»-22 за победу в состязаниях будут бороться свыше 1,2 тысячи человек — представители 140 промышленных предприятий, студенты 18 технических вузов и шести колледжей. В этом сезоне на отборочных играх самым популярным видом спорта среди предприятий стал футбол, в него играли 600 человек. Для «Лиги вузов» фаворитом стал баскетбол 3х3, в котором состязались более 50 команд — свыше 240 участников, — сказал Владислав Овчинский.

Как уточнил глава ведомства, сборные команды серьезно готовятся к спартакиаде. На многих предприятиях даже выработана своя система — Московский нефтеперерабатывающий завод в прошлом году открыл новый тренажерный зал, это позволило в 4,5 раза увеличить количество посещающих и улучшить качество тренировок.

Команду по волейболу производственного концерна «Алмаз-Антей» к соревнованиям готовит кандидат в мастера спорта, а для спортсменов компании «Аэроприбор-Восход» организовывают спортивные поездки, например, в дома отдыха в Сочи и Подмосковье.

Из интересного — 75-летний ведущий конструктор машиностроительного предприятия «Гелиймаш» участвует уже в третий раз — играет в настольный теннис. В прошлых сезонах мужчина занимал первые места, в этом году стал третьим.

Напомним, в этом сезоне отборочные состязания среди представителей промышленных предприятий проходили с середины июля по сентябрь. Студенты сражались за выход в финал 10 сентября.