Двое детей пострадали из-за падения аттракциона в Бразилии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В результате падения аттракциона в парке развлечений в Сан-Паулу мать и двое детей получили травмы позвоночника. Об этом сообщает издание The Mirror.

Инцидент произошел на аттракционе «космический корабль». Двоих детей в возрасте 12 и 4 лет, а также их мать пристегнули к креслам, после чего конструкция медленно начала подниматься вверх, однако внезапно она сорвалась и упала.

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Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами позвоночника. При этом одному ребенку возможно потребуется операция.

На данный момент парк закрыт для выяснения причин произошедшего и проверки остальных аттракционов, передает Lenta.ru.

Похожий инцидент произошел 5 сентября в Индии, когда аттракцион «Башня свободного падения» упал на землю с высоты в 20 метров. В результате некоторые люди вылетели из сидений и получили травмы.