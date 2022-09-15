Россияне поставили рекорд по приобретению путевок в рамках программы кешбэка

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Более 600 тысяч россиян за две недели приобрели путевки в рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка. Об этом рассказала руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова в четверг, 15 сентября.

Она уточнила, что туров куплено на 14,3 миллиарда рублей, а сумма кешбэка, по предварительной оценке, составила чуть более 2,7 миллиарда рублей.

— Таким образом, граждане воспользовались практически всей суммой, выделенной на осень, — сообщила Догузова в своем Telegram-канале.

Глава Ростуризма рассказала, что в первый осенний месяц среди туристов были популярны круизы, а также поездки в санатории и комфортабельные семейные отели с теплыми бассейнами.

— Помимо осенних поездок, активно шли бронирования на горнолыжные курорты. В лидерах — Красная Поляна и Шерегеш. В целом по стране, помимо традиционно популярных Краснодарского края, Кавминвод, Петербурга, Москвы и Крыма, спросом пользовались Татарстан, Башкирия, Алтай, Байкал и Приморье, — заявила Догузова.

Данная программа Федерального агентства по туризму начала действовать с 25 августа, в новом этапе участвуют все регионы страны.

7 сентября сообщалось, что Ростуризм предложит главе МИД РФ Сергею Лаврову запустить электронную визу в Россию для жителей 52 стран.