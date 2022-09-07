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Ростуризм предложит ввести электронные визы для граждан 52 стран

Лейла Алиева
В мире
Ростуризм предложит ввести электронные визы для граждан 52 стран
Фото: shutterstock

Ростуризм предложит главе МИД РФ Сергею Лаврову запустить электронную визу в Россию для жителей 52 стран. Об этом в среду, 7 сентября, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

— Что касается Европы, мне кажется, что была отличная инициатива с электронной визой. Я буду предлагать Сергею Викторовичу Лаврову запустить электронную визу для всего перечня стран, который изначально планировался. Там было 52 страны, в том числе все европейские, — отметила она.

Глава Ростуризма добавила, что обсудит этот вопрос во время встречи с Лавровым на следующей неделе, передает РИА Новости.

До этого эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», что отмена упрощенного визового режима между Россией и Евросоюзом не означает полного запрета на выдачу виз. Однако это приведет к удорожанию визовых сборов, отмене многолетних виз и другим неудобствам, считает он. Специалист отметил, что новый запрет Евросоюза усложнит процесс получения визы. Кроме того, нельзя будет получить визу на долгий срок.

Сергей Лавров Ростуризм Визы
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