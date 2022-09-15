Синоптик предупредил жителей Петербурга о надвигающихся грозах

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил жителей Северной столицы о надвигающихся грозах.

По словам эксперта, грозы с дождями возможны в вечернее время 15 и 16 сентября.

Синоптик добавил, что, несмотря на приход осени, грозовые очаги все равно могут развиваться при температуре в плюс 12–14 градусов, передает издание «Невские новости».

Ранее синоптик Александр Колесов отметил, что начало сентября 2022 года в Северной столице стало наиболее холодным за последние 137 лет. По его словам, первые десять дней осени в Петербурге выдались очень холодными. Так, температура в эту декаду была настолько низкой, что перекрыла своими показателями весь прошлый век, передает ФАН.

К выходным в столичный регион придет южный циклон. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.