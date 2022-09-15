Компания Ford представила спорткар Mustang нового поколения

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Американская автомобилестроительная компания Ford представила седьмое поколение модели Mustang. Известно, что знаменитый спорткар стал еще мощнее и технологичнее.

Новый Ford Mustang будет доступен в кузовах купе и кабриолет. Он сохранил прежние пропорции, но его формы стали намного острее. Представители компании утверждают, что в целом внешний вид нового автомобиля стал более резким, чем раньше.

Салон спорткара также претерпел изменения. На смену привычной «приборке» пришла пара экранов. Конструкторы Ford отказались от физических кнопок для управления радио и климат-контролем, что сделало внешний вид передней панели более «чистым».

В результате получился самый цифровой Ford Mustang из всех когда-либо существующих. Он способен поддерживать Apple CarPlay и Android Auto, а также имеет стереосистему с 12 динамиками и беспроводное зарядное устройство для смартфонов, передает сайт «Автоновости дня».

Стоимость и точная дата начала продаж Ford Mustang 2024 модельного года будут объявлены позже.

В августе сообщалось, что автомобильный портал «Дром» подготовил топ-100 лучших марок машин.