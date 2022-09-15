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Кадыров призвал регионы России объявить самомобилизацию для участия в спецоперации

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Кадыров призвал регионы России объявить самомобилизацию для участия в спецоперации
Фото: vk/ramzan

Главы регионов должны объявить самомобилизацию и призвать минимум тысячу добровольцев, чтобы помочь России в спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 15 сентября.

— Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или, наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине. Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству, — сказал он.

Чеченский лидер добавил, что главы регионов должны показать готовность поддержать Россию не словесно, а реальными действиями. Так, для помощи стране достаточно собрать тысячу добровольцев от каждого субъекта. В масштабах отдельного региона это незначительное число, однако для страны — почти армия, отметил Кадыров в своем Telegram-канале.

Накануне Рамзан Кадыров заявил, что в России следовало бы ввести военное положение, чтобы использовать «любое вооружение». Он подчеркнул, что никто не обязывал его оказывать активное содействие и помощь российским бойцам при проведении спецоперации, однако он вызвался сам.

Рамзан Кадыров мобилизация Регионы Спецоперации
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