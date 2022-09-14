Кадыров заявил о желании ввести в России военное положение

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В России следовало бы ввести военное положение, чтобы использовать «любое вооружение». Такое мнение высказал в среду, 14 сентября, глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение. Говорю это не как глава республики, а как гражданин, патриот и доброволец, помогающий нашим ребятам, — заявил он.

Кадыров подчеркнул, что никто не обязывал его оказывать активное содействие и помощь российским бойцам при проведении спецоперации, однако он вызвался сам.

Его примеру могут последовать и другие граждане страны, каждый может оказывать посильную помощь для достижения поставленных целей спецоперации, передает слова Кадырова РИА Новости.

Также глава Чечни заявил, что российские военные никуда не отступали, несмотря на заявления украинских СМИ. Просто Россия действует более тонко, чтобы не подвергать опасности жизни мирного населения, в отличие от самой Украины.

До этого Кадыров предупредил Киев, что бойцы «Ахмата» подготовили для него скорый «интересный сюрприз». Глава Чечни подчеркнул, что все действия бойцов четко спланированы и никаких внештатных ситуаций не возникает.