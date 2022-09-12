Кадыров пообещал Киеву скорый «интересный сюрприз» от бойцов «Ахмата»

Фото: chechnya.gov.ru

Российский отряд специального назначения «Ахмат» готовит скорый сюрприз для украинских военных. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты, — заявил он.

Кадыров подчеркнул, что все действия бойцов четко спланированы, и никаких внештатных ситуаций не возникает. Кроме того, российские войска постоянно взаимодействуют с войсками Луганской и Донецкой народных республик. Так, батальон «Ахмат» круглосуточно занимается денацификацией Украины, написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

До этого Кадыров заявил, что элитные подразделения Чеченской Республики приступили к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине. Он отметил, что военные были отправлены в отпуск после освобождения Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов.

Накануне глава Чечни заявил, что российские военнослужащие вернут под свой контроль города Изюм, Купянск и Балаклея, которые расположились на Харьковском направлении специальной военной операции на Украине.