«Успокою самых буйных»: Кадыров заявил, что войска России никуда не отступали

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Вооруженные силы России на Украине никуда не отступали, их стратегия намного более тонкая. Об этом в среду, 14 сентября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем... Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая, — сказал он.

По словам Кадырова, военные РФ не позволяют себе стрелять по мирным жителям, а Россия стремится минимизировать потери во время спецоперации. Поэтому действия Вооруженных сил России более осторожные и тонкие, подчеркнул он.

Украинские же солдаты ведут огонь по всем, включая мирных граждан и своих сослуживцев, написал Кадыров в Telegram-канале.

До этого Кадыров предупредил Киев, что бойцы «Ахмата» подготовили для него скорый «интересный сюрприз». Глава Чечни подчеркнул, что все действия бойцов четко спланированы и никаких внештатных ситуаций не возникает.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что потери украинской армии на Херсонском направлении превысили 3500 человек, но реальных продвижений войск киевского режима нет.