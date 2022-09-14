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«Успокою самых буйных»: Кадыров заявил, что войска России никуда не отступали

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Успокою самых буйных»: Кадыров заявил, что войска России никуда не отступали
Фото: vk/ramzan

Вооруженные силы России на Украине никуда не отступали, их стратегия намного более тонкая. Об этом в среду, 14 сентября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем... Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая, — сказал он.

По словам Кадырова, военные РФ не позволяют себе стрелять по мирным жителям, а Россия стремится минимизировать потери во время спецоперации. Поэтому действия Вооруженных сил России более осторожные и тонкие, подчеркнул он.

Украинские же солдаты ведут огонь по всем, включая мирных граждан и своих сослуживцев, написал Кадыров в Telegram-канале.

До этого Кадыров предупредил Киев, что бойцы «Ахмата» подготовили для него скорый «интересный сюрприз». Глава Чечни подчеркнул, что все действия бойцов четко спланированы и никаких внештатных ситуаций не возникает.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что потери украинской армии на Херсонском направлении превысили 3500 человек, но реальных продвижений войск киевского режима нет.

Украина Рамзан Кадыров Донбасс
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