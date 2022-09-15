Собянин поздравил артистов «Ведогонь-театра» с первым успешным сезоном после капремонта

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Зеленоград, улица Юности Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Зеленоград, где осмотрел «Ведогонь-театр» и поздравил артистов с первым после капитального ремонта успешным сезоном. Об этом стало известно в четверг, 15 сентября.

Собянин назвал отремонтированный театр уникальным и единственный профессиональным в Зеленограде. Художественный руководитель театра Павел Курочкин обратился к мэру, уточнив, что зрители с нетерпением ждут открытия нового театрального сезона и приезжают из Московской и Тверской областей.

— Поздравляю вас с Днем города и, конечно, с новосельем в вашем замечательном театре, обрели свой дом наконец-то, — сказал Собянин.

«Ведогонь-театр» находится по адресу: улица Юности, дом 6.

Капитальный ремонт в здании шел с 2018 по 2021 год. Первый театральный сезон в обновленном здании открыли в октябре прошлого года премьерой спектакля по пьесе Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше», передает агентство городских новостей «Москва».

13 сентября Собянин вручил премии Москвы в области литературы и искусства.