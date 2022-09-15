«Русское радио» отпраздновало 27-й день рождения

Фото: Пресс-служба РМГ

Радиостанции «Русское радио» исполнилось 27 лет. Праздничная вечеринка по этому случаю состоялась 14 сентября в ресторане ShoreHouse на берегу Москвы-реки.

На сцене выступили Николай Басков, Слава, Люся Чеботина, Севиль, Марина Бриз, группа «Земляне», Мари Краймбрери и другие звезды «Русского Радио». Артисты признавались в любви радиостанции и рассказывали о роли радио в карьере музыкального исполнителя.

— Как продюсер, я могу сказать, что однозначно важно, чтобы песня звучала на радио. «Русское Радио» – это огромная аудитория. Широкая эфирная палитра, 24/7 вещания — это здорово и очень важно! Благодаря «Русскому Радио» поклонники артиста узнают о новинках. Главное, угадать с песней, чтобы слушатель хотел сделать радио погромче, — сказал продюсер Иосиф Пригожин.

— «Русское Радио» — самая главная радиостанция в стране. И для артиста очень важно, чтобы его песня звучала здесь. Сегодня меня обрадовали, что песня «Плакал Голливуд» попала в эфир «Русского Радио». И вот день рождения у радиостанции, а подарки мне, — заявила певица Люся Чеботина.

Особым подарком для гостей стал эксклюзивный тизер песни «Не вставай на колени», написанной гитаристом группы «Земляне» Игорем Романовым. Ее исполнили Николай Носков, Стас Пьеха и IVAN. Скоро композиция появится в эфире радиостанции.