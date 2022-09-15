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Фестиваль показов «Цех драматургов» пройдет на сцене электротеатра «Станиславский»

Евгений Жуков
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Фестиваль показов «Цех драматургов» пройдет на сцене электротеатра «Станиславский»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На сцене электротеатра «Станиславский» пройдет фестиваль театрализованных показов «Цех драматургов» (ЦД) с 24 по 28 сентября 2022 года. Об этом сообщает столичный департамент СМИ и рекламы четверг, 15 сентября.

На фестивале будут представлены восемь лучших пьес и сценариев, созданных участниками Всероссийского конкурса сценаристов и драматургов и отобранных компетентным жюри из 815 заявок.

Премьерные театрализованные показы представят режиссеры — выпускники ГИТИСа, Театрального института имени Бориса Щукина и мастерской индивидуальной режиссуры «МИР» Бориса Юхананова.

28 сентября в 12:00 в электротеатре пройдут презентация работ семинаристов, выступления руководителей семинаров и членов жюри. После этого, в 14:00, состоится пресс-конференция, где будут объявлены пять победителей конкурса, которые получат по миллиону рублей на реализацию своих проектов.

До этого сообщалось, что в столичном театре Et Cetera стартовал юбилейный, 30-й сезон. Кроме того, в Et Cetera начнется новый проект «Режиссерская лаборатория». Это совместная с ГИТИСом работа.

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