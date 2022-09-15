Ежегодная акция по приему вторсырья стартовала в Москве

Фото: shutterstock

В столице стартовала ежегодная акция по приему вторсырья. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в четверг, 15 сентября.

Как отмечается, акция продлится до 9 октября. Найти мобильные пункты проекта «Будущие поколения за разделение и сохранение» можно буквально рядом с домом в каждом районе Москвы. График работы пунктов и условия подготовки отходов представлены на портале сортируй-москва.рф.

На переработку можно сдать макулатуру, металл, стекло, пластик, тетрапак, а также сломанную электронику, батарейки, аккумуляторы и пластиковые крышечки. Кроме того, можно отдать и ненужную одежду, вещи — их передадут на благотворительность.

— «Полезные» отходы можно обменять на экологичные подарки: многоразовые экосумки для сокращения использования пластиковых пакетов; термокружки, которыми можно заменить одноразовые стаканчики; подписка «Яндекс.Плюс», — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

10 сентября мэр города Сергей Собянин заявил, что за последние годы Москва сделала «рывок» в сфере экологии: в городе вдвое улучшилось качество воздуха, воды и земли. Мэр также добавил, что столица является первым городом среди мегаполисов, где запущен крупный проект по экотранспорту. Кроме того, в 2022 году в Москве планируется запустить водный электрический транспорт.