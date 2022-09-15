Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ежегодная акция по приему вторсырья стартовала в Москве

Елена Самойлова
Город
Ежегодная акция по приему вторсырья стартовала в Москве
Фото: shutterstock

В столице стартовала ежегодная акция по приему вторсырья. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в четверг, 15 сентября.

Как отмечается, акция продлится до 9 октября. Найти мобильные пункты проекта «Будущие поколения за разделение и сохранение» можно буквально рядом с домом в каждом районе Москвы. График работы пунктов и условия подготовки отходов представлены на портале сортируй-москва.рф.

На переработку можно сдать макулатуру, металл, стекло, пластик, тетрапак, а также сломанную электронику, батарейки, аккумуляторы и пластиковые крышечки. Кроме того, можно отдать и ненужную одежду, вещи — их передадут на благотворительность.

— «Полезные» отходы можно обменять на экологичные подарки: многоразовые экосумки для сокращения использования пластиковых пакетов; термокружки, которыми можно заменить одноразовые стаканчики; подписка «Яндекс.Плюс», — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

10 сентября мэр города Сергей Собянин заявил, что за последние годы Москва сделала «рывок» в сфере экологии: в городе вдвое улучшилось качество воздуха, воды и земли. Мэр также добавил, что столица является первым городом среди мегаполисов, где запущен крупный проект по экотранспорту. Кроме того, в 2022 году в Москве планируется запустить водный электрический транспорт.

Экология Вторсырье Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте