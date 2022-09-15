В Британии не исключили лабораторного происхождения коронавируса

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Коронавирусная инфекция могла возникнуть в лабораторных условиях. Об этом заявила комиссия по коронавирусу ученых британского журнала Lancet в четверг, 15 сентября.

— На момент публикации данного отчета все три гипотезы, связанные с лабораторным происхождением (вируса), являются все еще вероятными: инфицирование при работе «в поле», инфицирование природным вирусом в лаборатории и инфицирование модифицированным вирусом в лаборатории, — говорится в сообщении.

Комиссия по коронавирусу журнала была сформирована в июне 2020 года для изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Ее основной целью являлась выработка рекомендаций по предотвращению и сдерживанию будущих вспышек новых инфекционных заболеваний и их публикация в финальном докладе, передает РИА Новости.

До этого американские ученые из Медицинского колледжа Джорджии при Университете Огасты выяснили, что промывание носа помогает снизить риск тяжелого течения COVID-19. На данный момент специалисты разрабатывают особые препараты, препятствующих этому.