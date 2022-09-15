Врачи выяснили, что промывание носа снижает риск госпитализации при COVID-19

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Американские ученые из Медицинского колледжа Джорджии при Университете Огасты выяснили, что промывание носа помогает снизить риск тяжелого течения COVID-19. Соответствующую статью опубликовало издание Ear, Nose & Throat.

Основным каналом проникновения коронавируса в организм являются органы носоглотки. Там он взаимодействует с белком ACE2, прикрепляясь в нему. Если не допустить этой «сцепки», то можно существенно снизить риск заражения. Как отмечается, в настоящее время специалисты заняты разработкой особых препаратов, препятствующих этому.

Однако в ходе эксперимента с участием контрольной группы выяснилось, что для борьбы с вирусом не обязательно нужны препараты. Необходимо дважды в день промывать нос соляным раствором низкой концентрации.

Согласно результатам исследования, число госпитализаций снизилось более чем в восемь раз. Чем быстрее пациенты вымывали часть вируса в течение суток часов после положительного теста, тем более благоприятный был прогноз течения заболевания, передает «Газета.Ru».

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